?Brasil vive processo de colombização? O presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), Marfan Martins Vieira, disse, nesta terça-feira, que o Brasil vive um processo de ?colombização?. Segundo ele, o assassinato do promotor de Justiça Francisco José Lins do Rego Santos, na última sexta-feira, é um exemplo disso. Neto do escritor José Lins do Rego, Santos foi morto por um motociclista, com 14 tiros disparados a curta distância, de tarde, em uma região nobre de Belo Horizonte. ?O caso do promotor é típico da Colômbia: em plena luz do dia, o motociclista se aproxima do carro e fuzila a vítima, pois tem a certeza da impunidade?, lamentou nesta terça o líder nacional dos integrantes do Ministério Público. Marfan esteve reunido nesta terça em Brasília com representantes de associações estaduais do Ministério Público para discutir medidas que diminuam a violência no Brasil. O grupo pretende entregar ao presidente da Câmara, Aécio Neves (PSDB-MG), uma proposta de combate ao crime no País. O presidente da Conamp citou três projetos do Executivo sobre segurança pública que considera relevantes: o primeiro deles proíbe a venda de arma de fogo e munição em todo o território nacional; o segundo cria um tipo penal denominado ?organização criminosa?, que seria distinto do crime de quadrilha ou bando e passível de prisão temporária. O último dos projetos destacados por Marfan restringe a concessão de prisão domiciliar para criminosos. Além dessas propostas, o presidente da Conamp sugere que a prisão preventiva se torne obrigatória em caso de crime grave ou hediondo.