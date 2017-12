Brasil vive ''esquizofrenia informativa'' em torno de acidente, diz jornal

O Brasil vive uma "esquizofrenia informativa" em relação ao acidente com o Airbus A320 e os apagões aéreos, diz uma matéria do jornal argentino Página 12 nesta terça-feira. O diário observa que, nos últimos dias, "os meios de comunicação opositores" têm difundido informações contraditórias sobre a tragédia em Congonhas e o "apagão" que paralisou diversos aeroportos do país no sábado. Entre versões que divergem sobre os culpados pelo acidente - a pista, o piloto, a TAM ou o governo - o Palácio do Planalto tem recebido com cautela as informações, diz o Página 12. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu calma aos parentes das vítimas para esperar que as investigações avancem. "Estes dias, nada se descarta e nada se comprova no Brasil. O único que há são especulações", conclui o jornal. O jornal La Nación traz um retrato da situação "surrealista" que vive o país desde que a crise aérea se tornou mais aguda. "Algumas situações rivalizam com as cenas do filme Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu", afirma o diário. A matéria nota que os passageiros estão entre "furiosos e aterrorizados" na hora de voar. "O Brasil é o país com maior número de católicos do mundo, e agora é possível perceber: nunca se rezaram tantos Pai Nosso em decolagens e pousos". O La Nación diz que "os aeroportos se tornaram acampamentos de ''sem terra'': as pessoas se deitam nos corredores à espera de vôos que atrasam horas". "Como às vezes a paciência tem fim, ontem o aeroporto (de Congonhas) teve de reforçar a guarda policial, porque as pessoas estão perdendo as estribeiras, e atender ao balcão do check-in se transformou em profissão de risco." "Alguns passageiros gritam, outros choram, outros agarram os empregados pelo colarinho." O texto nota uma "ironia" na atual situação: o aeroporto de Congonhas teria se tornado "escala virtual para o terminal de ônibus". "Os passageiros chegam e se convencem pessoalmente de que será melhor tomar um ônibus que enfrentar o pesadelo de esperas, falta de informação e medo." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.