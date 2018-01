Brasil vai ?transpor os umbrais? do atraso, diz FHC O presidente Fernando Henrique Cardoso disse, no encerramento de reunião da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE), no Palácio do Planalto, que, se o Brasil mantiver o atual rumo por mais alguns anos, "vamos transpor os umbrais da questão do atraso, do subdesenvolvimento, e vamos realmente ter capacidade de atender àquilo que é principal, que ainda não temos, que é o bem-estar da população". O presidente enfatizou que o bem-estar da população não é obtido com retórica, nem discursos. "É com trabalho duro, sério, como o que foi feito aqui", afirmou, após reunião de cerca de três horas de duração, em que foi apresentada a proposta de revitalização do setor elétrico brasileiro. A reunião teve a participação, como convidados, dos empresários Antônio Ermírio de Moraes, do Grupo Votorantim, e Jorge Gerdau Johannpeter, do Grupo Gerdau, e do ex-ministro da Indústria e Comércio Camillo Penna, que elogiaram a forma como o governo vem tratando o problema energético. "Eu acredito que nós estamos realmente mudando o Brasil", afirmou ainda Fernando Henrique. "Acredito no Brasil e participo do entusiasmo do Dr. Antônio Ermírio quanto às nossas possibilidades de transformações, de crescimento", disse. Fernando Henrique voltou a afirmar que seu governo realiza uma reforma do Estado para torná-lo mais competente e ágil. "Não é um Estado mamute que nós queremos, mas também não é o não-Estado", disse o presidente, no momento em que foi anunciada a reformulação do Ministério de Minas e Energia.