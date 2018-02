Brasil vai atingir metas do milênio até 2015, diz Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que o Brasil vai atingir todas as metas do milênio até 2015 sob o comando da presidente eleita, Dilma Rousseff. "Dilma é a pessoa que tem afinidade, compromisso de levar adiante uma política que permita que a gente chegue em 2015 já atingindo todas as metas do milênio", discursou Lula, durante o Prêmio Gestor Eficiente da Merenda Escolar 2010.