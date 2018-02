Brasil transfere embaixada da Síria para o Líbano O governo brasileiro decidiu fechar o serviço diplomático da embaixada em Damasco, na Síria, e transferir as operações para Beirute, no Líbano, por conta da situação de insegurança no país. De acordo com nota divulgada na manhã desta sexta-feira pelo Itamaraty, a embaixada não será totalmente fechada para que possam ser prestados serviços à comunidade brasileira na Síria. Um funcionário sírio, Salim Joseph Sayegh, tomará conta dos serviços consulares. Os demais funcionários da embaixada chegaram esta manhã em Beirute.