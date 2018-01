Brasil terá verba para promover direitos humanos O Brasil terá recursos da Organização das Nações Unidas (ONU) para treinar funcionários de penitenciárias, promotores e juízes. O objetivo é melhorar a observação dos direitos humanos nas prisões brasileiras. ?A idéia é que ocorra uma melhoria nos serviços e o aperfeiçoamento da cultura dos direitos humanos nessa área?, disse nesta terça-feira o diretor do Departamento de Direitos Humanos do Ministério das Relações Exteriores, Tadeu Valadares. Esse é o principal tema a ser tratado pela Alta Comissária de Direitos Humanos das Nações Unidas, Mary Robinson, que chega nesta quarta-feira ao Brasil. Ela vai anunciar a abertura de um escritório do Alto Comissariado no País, a partir do qual serão negociados esse e outros projetos de promoção dos direitos humanos. Robinson reúne-se nesta quarta com o ministro das Relações Exteriores, Celso Lafer, e almoça nesta quinta com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Ela tem encontros agendados com o ministro da Justiça, Aloysio Nunes Ferreira, e do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann. No Ministério da Justiça, Robinson participa de uma sessão de trabalho sobre o Programa Nacional de Direitos Humanos e a implementação de compromissos assumidos na Conferência Mundial sobre o Racismo. Ela também proferirá palestra no Itamaraty. A Alta Comissária visitará Porto Alegre, onde participará da reunião do Fórum Social Mundial. Robinson, que foi presidente da República da Irlanda de 1990 a 1997, é a principal autoridade responsável pelas atividades de direitos humanos da ONU.