Brasil tenta ampliar asilo a refugiados

Uma barreira é a distância do Brasil das regiões de conflito no mundo, como África e Oriente Médio. Outra dificuldade é a língua portuguesa, pouco conhecida. "Não é o Brasil que está limitando a vinda", afirma o ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto.

Na semana passada, Brasília sediou a Reunião Internacional sobre Proteção de Refugiados, Apátridas e Movimentos Migratórios Mistos nas Américas, que contou com a presença de representantes de 20 países e do diretor da Divisão de Proteção Internacional do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), Volker Turk.

A ideia do órgão é que todos os países das Américas incrementem políticas de reassentamento, para absorver refugiados do continente e de outras partes do mundo. "O Brasil já começou a criar espaços para reassentar refugiados colombianos que estão no Equador, em situação cada vez mais precária. Essa política é importante porque estimula outros países a fazer o mesmo", destacou Turk. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.