Brasil tem instituições sólidas e democráticas, diz Lula

O presidente diz que nunca teve problema para aprovar nada que fosse importante no Congresso brasileiro. Na América do Sul, Lula citou como conquistas a "construção da Unasul, a construção do conselho de defesa sul-americana e o combate ao narcotráfico na Unasul". A região, afirmou, é "pacifica, tranquila e democrática".

Lula diz não ter dúvida de que brasileiros e americanos precisam "cooperar para que possamos garantir que a democracia seja consolidada. Por isso é que Brasil e EUA repudiaram o que aconteceu em Honduras. Nos não podemos aceitar mais golpe militar", afirmou o brasileiro.