Brasil tem 3 cidades entre as 50 mais caras; veja ranking

O Brasil tem três cidades no ranking das mais caras do mundo para expatriados divulgado pela consultoria Mercer. O estudo toma como base os custos das multinacionais para manter funcionários em outros países.

São Paulo saltou 11 posições e agora é a 10ª de maior custo de vida do planeta. O Rio de Janeiro vem logo depois, em 12º lugar, após subir 17 degraus. Brasília, a terceira mais cara do Brasil, entrou no ranking mundial das 50 mais depois de pular 37 posições.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As três cidades mais caras do mundo são Luanda (Angola), Tóquio (Japão) e Jamena (Chade).

O ranking mostra que São Paulo e Rio de Janeiro são mais caras do que qualquer cidade norte-americana. Os Estados Unidos têm apenas um representante no ranking das 50 primeiras: é Nova York, que caiu da 27ª para a 32ª posição.

Na Europa, as cidades mais caras são Genebra, Zurique (ambas na Suíça), Oslo (Noruega), Berna (Suíça) Copenhague (Dinamarca), Londres (Reino Unido), Milão e Paris. O país que mais tem cidades no ranking é a Austrália, com seis representantes.

Veja abaixo o ranking completo, retirado do site da Mercer:

mar/11 mar/10 Cidade País

1 1 LUANDA ANGOLA

2 2 TOKYO JAPAN

3 3 N’DJAMENA CHAD

4 4 MOSCOW RUSSIA

5 5 GENEVA SWITZERLAND

6 6 OSAKA JAPAN

7 8 ZURICH SWITZERLAND

8 11 SINGAPORE SINGAPORE

9 8 HONG KONG HONG KONG

10 21 SÂO PAULO BRAZIL

11 19 NAGOYA JAPAN

12 7 LIBREVILLE GABON

12 29 RIO DE JANEIRO BRAZIL

14 24 SYDNEY AUSTRALIA

15 11 OSLO NORWAY

16 22 BERN SWITZERLAND

17 10 COPENHAGEN DENMARK

18 17 LONDON UNITED KINGDOM

19 14 SEOUL SOUTH KOREA

20 16 BEIJING CHINA

21 25 SHANGHAI CHINA

21 33 MELBOURNE AUSTRALIA

23 23 NIAMEY NIGER

24 19 TEL AVIV ISRAEL

25 13 VICTORIA SEYCHELLES

25 15 MILAN ITALY

27 17 PARIS FRANCE

28 67 OUAGADOUGOU BURKINA FASO

29 30 ST. PETERSBURG RUSSIA

30 60 PERTH AUSTRALIA

31 55 BRISBANE AUSTRALIA

32 27 NEW YORK CITY, NY UNITED STATES

33 70 BRASILIA BRAZIL

34 26 ROME ITALY

34 74 CANBERRA AUSTRALIA

36 28 VIENNA AUSTRIA

37 38 NOUMÉA NEW CALEDONIA

38 38 GUANGZHOU CHINA

39 62 DJIBOUTI DJIBOUTI

39 76 STOCKHOLM SWEDEN

41 62 LAGOS NIGERIA

42 31 HELSINKI FINLAND

43 42 SHENZHEN CHINA

44 32 DAKAR SENEGAL

44 141 KHARTOUM SUDAN

46 90 ADELAIDE AUSTRALIA

47 47 PRAGUE CZECH REPUBLIC

48 36 BAKU AZERBAIJAN

49 33 BANGUI CENTRAL AFRICAN REP.

50 35 AMSTERDAM NETHERLANDS