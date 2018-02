Brasil tem 185,7 milhões de habitantes, segundo dados do Censo

A população brasileira, até 1º de agosto deste ano, era de 185.712.713 pessoas, segundo dados preliminares do Censo 2010 publicados no Diário Oficial da União desta quinta-feira.

O número representa um crescimento de 9,5% em relação ao Censo de 2000, que registrou 169.590.693 de pessoas no país.

O Estado mais populoso do país é São Paulo, com 39.924.091 de habitantes até agosto. Em segundo, fica Minas Gerais (19.159.260), com o Rio de Janeiro em terceiro (15.180.636).

A capital paulista é a cidade com o maior número de moradores: 10.659.386, segundo os dados preliminares.

Roraima, com 425.398 pessoas até 1º de agosto, é o Estado com menor número de habitantes. A cidade menos populosa é

Os trabalhos do Censo 2010 foram realizados até 31 de outubro. Mais de 67 milhões de domicílios foram visitados pelos recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.