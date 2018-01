Brasil será a maior potência energética e entrará na Opep, diz Lula Em discurso realizado, nesta sexta-feira, na Refinaria Henrique Lage da Petrobras (Revap), em São José dos Campos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o Brasil será a maior potência energética do século XXI. "Quer queira ou não, seremos a maior potência energética do mundo, independente de quem esteja no poder", garantiu, prevendo também o ingresso do País na Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). Em cerca de meia hora, o presidente falou dos avanços de sua administração, mas o foco central foi a auto-suficiência de petróleo. "Tenho orgulho de ser o presidente do Brasil e de ser brasileiro e de ver uma empresa como a Petrobras ser auto-suficiente em petróleo. Daqui a pouco estaremos na Opep, exportando o produto", disse. Ao falar dos avanços da Petrobras, Lula citou o novo tipo de diesel desenvolvido pela empresa. "Há 15 dias me apresentaram um novo tipo de diesel, com a mistura de óleo vegetal, o que dá uma qualidade extraordinária", elogiou. E disse que os filhos e netos dos que estavam presentes na cerimônia iriam viver na potência energética que o Brasil está se transformando. Lula foi além nos elogios, ao dizer que esta revolução energética não é apenas para o Brasil, mas sim para todo o mundo. Ele disse ter abordado essa perspectiva na semana passada com o presidente francês, Jacques Chirac, com o comissário europeu, José Manuel Durão Barroso, e também com o primeiro-ministro inglês Tony Blair. "Fica todo mundo querendo discutir conosco", disse. Muito aplaudido pela platéia de cerca de 1.500 petroleiros, Lula ainda brincou: "a auto-suficiência energética torna o Brasil independente, por isso não vamos precisar brigar com a Bolívia, com os Estados Unidos e com o Irã". Na sua avaliação, a independência energética brasileira vai também melhorar a vida de todo o povo brasileiro. "Vamos dar a vida que o povo deseja há mais de 500 anos", afirmou. O presidente disse que não existe nada impossível de se fazer, e que o impossível sinaliza algo um pouco mais difícil. "Se fomos capazes de criar a Petrobras, poderemos fazer muito mais coisas". E voltou a dizer que seu governo fará de tudo para que os jovens tenham acesso ao ensino. Mesmo contido pelo fato de estar discursando em um evento institucional e não eleitoral, Lula não deixou de fazer uma alfinetada de caráter político: "Teve muita gente neste País que se formou e infelizmente se esqueceu dos que precisavam se formar, por isso farei tudo que estiver ao meu alcance para que os jovens tenham acesso ao ensino. Isto é uma obrigação moral", disse.