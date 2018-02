'Brasil sem Miséria' terá programa de acesso à agua O programa baiano ''Água Para Todos'' será ampliado para atender famílias do interior de todo o Nordeste. A expansão do programa será feita dentro das ações do ''Brasil sem Miséria'', lançado hoje pela presidente Dilma Rousseff em Arapiraca (AL). Na solenidade, participaram o governador da Bahia, Jaques Wagner, e outros governadores da região.