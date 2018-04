Brasil se ausenta de sessão na Suíça sobre palestinos

O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Heráclito Fortes (DEM-PI), foi à Suíça para a reunião anual da União Interparlamentar (UIP), que reúne políticos de mais de 100 países, mas não compareceu a uma importante sessão que decidiria sobre a aceitação de deputados palestinos no grupo. Na manhã da quarta-feira, quando o tema estava em discussão, ele foi até Lausanne, para conhecer a cidade. De volta a Brasília, ontem, o senador alegou que a ausência no encontro não teve a menor importância. "Na véspera, a delegação brasileira decidiu que nosso voto seria de abstenção naquele assunto. Assim, estar lá ou não daria no mesmo." Heráclito disse ainda que na véspera trabalhou o dia inteiro em outra reunião "mais importante" em que se discutiu a questão do etanol na Amazônia. "Lá havia uns 40 países, foi um debate muito bom." Neste ano, o Senado já aprovou 58 requerimentos de viagens ao exterior. Em uma delas, Eduardo Suplicy (PT) foi aos EUA falar sobre projeto de renda mínima para o Iraque. O próprio Heráclito esteve em outra que visitou Jamaica, Haiti, Panamá e República Dominicana.