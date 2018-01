Brasil retira candidatura de Vannuchi para vaga na OEA

BRASÍLIA - O Brasil retirou a candidatura do ex-ministro da Secretaria Nacional de Direitos Humanos Paulo Vannuchi a uma vaga na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA). A decisão foi tomada depois da medida cautelar imposta pela OEA pedindo a paralisação das obras da usina hidrelétrica de Belo Monte por conta das reclamações das comunidades indígenas da região.

A retirada da candidatura é mais uma resposta do governo brasileiro ao que considerou uma medida infundada e uma interferência descabida em assuntos do País. À época, o Itamaraty divulgou uma nota criticando duramente a medida adotada pela OEA, afirmando que via com "perplexidade" a solicitação do órgão e as considerava "precipitadas e injustificáveis".

Vannuchi havia sido indicado para substituir o também brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro, cujo mandato expira no final deste ano. A avaliação do Itamaraty é que eram ótimas as chances do ex-ministro ser escolhido nas eleições que acontecem em junho. O governo estuda agora indicar Vannuchi para algum outro órgão internacional, mas não há nenhuma decisão a respeito.