Brasil reitera apelo em favor de iraniana condenada O apelo humanitário do governo brasileiro em favor de Sakineh Mohammadi Ashtani foi reiterado pelo ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, em conversa com o chanceler do Irã, Manouchehr Mottaki, no último dia 22. Foi o que informou hoje a assessoria de imprensa do Itamaraty. Na conversa, Amorim falou também sobre a questão nuclear e sobre os alpinistas norte-americanos que se encontram presos no Irã.