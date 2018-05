Brasil quer fazer uso inteligente de status de potência, diz jornal

Uma reportagem do jornal francês Le Monde afirma neste sábado que o Brasil procura fazer "o melhor uso possível de seu novo status de grande potência petroleira". A reportagem analisa como, em meio a um clima de "nacionalismo petroleiro", o governo central está planejando modificar a legislação do setor para garantir ao Estado mais frutos da exploração do combustível. O governo estuda confiar a administração dos futuros campos de petróleo a uma nova agência, dentro de um sistema parecido com o da Noruega, observa o jornal. Uma decisão dos Ministérios envolvidos na discussão deve sair até o fim do ano. Para o Monde, o governo tem a ambição "colocar em marcha um indústria petroleira potente" e refinada - evitando a tentação de simplesmente exportar e colher os recursos financeiros da venda. "O presidente (Luís Inácio Lula da Silva) imagina que esses recursos têm dois objetivos sociais: financiar a educação e erradicar a pobreza", diz o texto. "Os frutos dos recursos naturais possibilitarão que se ponha em marcha uma indústria petroleira potente. Isto estimulará, em um ciclo virtuoso, os outros setores industriais e permitirá vender à Europa, Estados Unidos ou Japão produtos refinados de forte valor agregado", prossegue o jornal. "No dia em que sua produção ultrapassar com folga as necessidades nacionais, o Brasil não tem a intenção de exportar o cru. É por isso que declinou educadamente um convite recente para fazer parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep)." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.