Brasil quer ampliar cooperação com Chile, diz Dilma A presidente Dilma Rousseff ressaltou na manhã deste sábado que o Brasil quer ampliar, "sem limites", a relação bilateral com o Chile. Em seu discurso após reunião pela manhã com o presidente do país latino-americano, Sebastían Piñera, em Santiago, Dilma disse que, mesmo diante de dificuldades, os dois países mantiveram a relação comercial, que é muito estratégica para ambos. "E por isso, fica claro que podemos mais. Os investimentos que as empresas chilenas realizam no Brasil são muito bem-vindos. Temos forte potencial comercial e ao mesmo tempo um desafio porque não temos fronteiras. Mas temos grande possibilidade de integração. Estamos em dois oceanos e o corredor interoceânico liga elementos fundamentais no mundo do comércio do Atlântico e Pacífico", declarou a presidente.