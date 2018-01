Brasil presidirá aliança mundial para eliminação da hanseníase O Brasil vai assumir a presidência da aliança global para a eliminação da hanseníase, formada pela Organização Mundial da Saúde, com a participação do laboratório farmacêutico Novartis, da Agência Nippon e que reúne os governos dos países com incidência de doença. O objetivo é o de acelerar o tratamento dos infectados com essa doença, com o coquetel PCT, composto de três antibióticos, e que tornou curável a doença, acabando com a chamada ?maldição bíblica?, com as seqüelas por ela deixadas e com os leprosários. A II Reunião Mundial da Aliança Global começará neste terça-feira, em Brasília, na sede da Organização Pan-Americana de Saúde. O número de leprosos que, nos anos 80, era de doze milhões em todo o mundo, já foi reduzido a 600 mil, dos quais cerca de 80 mil no Brasil. Em 2005, o número de infectados deverá ser apenas residual, num máximo de um caso por dez mil habitantes ou 16 mil no Brasil. A diretora do Serviço de Prevenção, Luta e Eliminação da Lepra, da OMS, Maria Neira, que estará em Brasília de 29 a 31, durante o encontro mundial, apela a todos os países para facilitarem o acesso ao PCT, mesmo porque o remédio é doado pelo laboratório Novartis. Segundo ela, a lepra existe desde a antigüidade "É a doença que mais criou estigmas. As pessoas por elas infectadas não só sofreram suas conseqüências, na época sem cura, como padeceram de uma marginalização que as obrigavam a viver fora da sociedade como seres discriminados", afirma. Maria Meira disse que o maior número de casos está na Índia, mas também no Brasil e em alguns países africanos, como Moçambique, Angola, Madagascar. "Porém, a situação vem melhorando bastante com a parceria da Aliança Mundial, que aplica um tratamento gratuito, e que permitirá uma mudança histórica quanto a essa doença", destaca. Ela disse que o melhor tratamento para a hanseníase é "um coquetel de antibióticos, distribuído em pílulas de cores diferentes, em cartelas, num estojo, que explica da maneira mais fácil, como o doente deve tomar o remédio". De acordo com a especialista, em apenas alguns meses, a pessoa fica totalmente curada. "O importante é que, atualmente, o doente com lepra não deve ser considerado como antigamente isolado da sociedade. Hoje não há perigo nenhum. Quem começa o tratamento, já no dia seguinte não é mais contagiosos e não constitui perigo para as pessoas que com ele vivem", afirma. Segundo ela, a lepra é uma doença da pobreza, tanto que nos países ricos há muito tempo que não existe". "Bastaria se erradicar a pobreza do planeta para se erradicar a lepra. A prevenção, portanto, consiste em melhorar a situação de vida das pessoas , dar-lhes um nível de vida mais elevado, melhores condições de higiene e possibilidade de um tratamento imediato", afirma. Segundo Maria Meira, "com o tratamento PCT, o coquetel anti-lepra, poderemos reduzir a lepra a um número mínimo que não constituirá um problema de saúde pública. Na África, os países têm um sistema de saúde deficiente e os doentes não conseguem ter acesso aos remédios, mas com a aliança global , os remédios gratuitos e a campanha feita pela OMS, espera-se que o coquetel anti-lepra fique mais perto dos centros de saúde onde as pessoas vão se consultar". Maria Meira diz que o Brasil é o único país onde se chama da doença de hanseníase. "No resto do mundo, se usa a palavra lepra". Para ela, ?se houve preocupação , no passado, de se proteger os leprosos, hoje não há necessidade disso, pois a possibilidade de cura elimouo estigma e o risco de exclusão.