Brasil precisa dar salto em ciência e tecnologia, diz Dilma

BRASÍLIA - Ao lançar o programa Ciência sem Fronteiras, a presidente Dilma Rousseff disse nesta terça-feira, 26, que o foco do governo na educação será na área de ciências exatas. Em reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), Dilma afirmou que a meta não é diminuir a atenção na formação de profissionais na área de humanas, mas dar um salto especialmente na formação de engenheiros. "O Brasil precisa dar um salto em inovação, ciência e tecnologia", disse.

Antes do discurso, a presidente ouviu conselheiros reclamarem que o programa Ciência sem Fronteiras, que pretende conceder 75 mil bolsas para brasileiros estudantes e pesquisadores em universidades no exterior, excluirá jovens das camadas mais pobres, que não têm acesso a curso de línguas e uma boa formação secundarista.

Dilma disse que o mérito será o critério determinante e que esse critério não exclui camadas mais humildes. Ela afirmou que programas como o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) beneficiam hoje um público de 124 mil estudantes pobres e estes alunos terão condições no critério do mérito de obter bolsas no exterior.

A presidente observou que o crescimento econômico nos últimos oito anos criou gargalos na área de infraestrutura e hoje profissionais de engenharia e mesmo de ciências biológicas estão em falta no mercado de trabalho. "Hoje, nós não precisamos apenas de engenheiros nas tesourarias dos bancos, mas para fazer projetos, trabalhar na infraestrutura e na área de pesquisa."

Dilma disse que o programa Ciência sem Fronteiras não pretende formar "automaticamente" pesquisadores. "Não pretendemos formar 75 mil cientistas individuais ou 75 mil Einsteins, mas a base do pensamento do País. Que estes estudantes voltem e transformem com sua capacidade e com sua formação o conhecimento e a inovação do País."