Brasil precisa criar 'momento novo', diz FHC a empresários

Nova York - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso defendeu que se criem condições de entendimento no Brasil que possam contribuir para o desenvolvimento econômico. "Temos que criar um momento novo no Brasil", afirmou em uma apresentação a empresários e investidores em Nova York, nesta quarta-feira, 13.

"Temos que criar um momento novo no Brasil e isso não se faz com voluntarismo, mas com amadurecimento das forças sociais. Isso se faz com liderança", disse ele, ressaltando que já existem essas lideranças. "(Mesmo com) Todas as críticas que eu faço, continuo sendo muito crente no país", afirmou.

"São Paulo talvez seja o estado que expressou antes que outros esse sentimento de autoconfiança e que hoje se espalhou", disse o presidente. Goiás e Mato Grosso, cujos governadores também estavam presentes no evento em Nova York, também se modernizaram, disse Fernando Henrique.

Em viagem aos Estados Unidos, nessa terça-feira, 12, o ex-presidente foi um dos homenageados em um jantar oferecido pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, em Nova York.

"Esse espírito empreendedor não depende do governo, mas não vive sem o governo. E se não houver governos que criem ambientes propícios para que esse espírito cresça, ele não se desenvolve." O ex-presidente ressaltou que São Paulo teve a sorte de ter esse tipo de governo, citando os governadores do PSDB que comandaram o Estado, como Mario Covas e Geraldo Alckmin. "São pessoas modestas", disse ele, ressaltando que dirigentes precisam ser assim e saber ouvir o outro.

"Nasci no Rio de Janeiro e tive a sorte de morar em São Paulo. Nessa época o Brasil era um país rural", disse FHC logo no início de seu discurso. "O Brasil tem capacidade enorme de absorção e até mesmo de conciliação", frisando que o País tem capacidade de negociação também.

FHC fez a apresentação de abertura de um evento promovido pelo Lide - Grupo de Líderes Empresariais em parceria com a Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, realiza em Nova York. O encontro também contou com a presença do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), para apresentar a empresários e investidores oportunidades de negócios no Estado.

Entre os presentes, estava o presidente do BTG Pactual, André Esteves, e o empresário José Luis Cutrale. Participam 376 investidores, banqueiros, analistas de rating e empresários americanos e brasileiros. O evento teve lotação esgotada e foi preciso abrir uma sala extra para acomodar os participantes.