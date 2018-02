Brasil poderá conceder vistos a refugiados da Síria

Para efeitos da resolução, são consideradas razões humanitárias "aquelas resultantes do agravamento das condições de vida da população em território sírio, ou nas regiões de fronteira com este, como decorrência do conflito armado na República Árabe Síria".

O texto da medida esclarece ainda que o visto tem caráter especial e será concedido pelo Ministério das Relações Exteriores. A resolução vigorará pelo prazo de dois anos, podendo ser prorrogada.