Brasil pode integrar relação de obras-primas da Unesco A presidente do Comitê Executivo da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), Aziza Bennani, afirmou nesta quinta-feira, no Rio, que o Brasil tem "grandes chances" de ser um dos países selecionados pela entidade para integrar a Proclamação das Obras-Primas do Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade. O governo brasileiro precisa encaminhar sua candidatura à Unesco até junho deste ano. A escolha será feita por um júri e a decisão deverá ser anunciada em maio de 2003. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), porém, ainda não definiu o registro dos prováveis candidatos, entre eles a festa do Círio de Nazaré (PA), as panelas de barro de Goiabeiras (ES) e o toque dos sinos de igrejas de São João Del-Rei (MG). Embaixadora de Marrocos na Unesco, Aziza explicou que a primeira proclamação de obras-primas do patrimônio imaterial ocorreu em maio do ano passado, quando foram contemplados 19 países, entre eles China (Ópera Kunqu), Bolívia (carnaval de Oruro) e Marrocos (praça Jemaa el-Fna). Ela disse que o júri espera para este ano um número grande de candidaturas. "Ao longo dos anos, a idéia de patrimônio ficou muito vinculada à monumentalidade, à riqueza e ao passado. No patrimônio imaterial, as manifestações dependem de pessoas para existir", disse a representante do ministério da Cultura, Cecília Londres. Na legislação brasileira, o registro dos bens imateriais foi dividido em quatro categorias: dos saberes, das celebrações, das formas de expressão e dos lugares. A intenção é preservar os elementos da cultura aos quais não se pode aplicar o tombamento, por serem intangíveis.