Brasil perdeu uma grande liderança política, afirma CBIC

"O Brasil perdeu um grande homem, uma grande liderança política. Somos solidários na dor dos familiares de Eduardo Campos e das demais vítimas dessa tragédia", afirmou em nota José Carlos Martins, presidente da entidade.

Campos esteve presente no último Encontro Nacional da Indústria da Construção (Enic), promovido pela CBIC e realizado no último mês de maio, em Goiânia, onde apresentou suas propostas relacionadas à indústria a uma plateia de cerca de 1.500 empresários do setor.

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulgou nota em que manifesta pesar com a morte do ex-governador. A confederação se solidariza com os familiares de todas as vítimas da tragédia "neste momento de profunda dor".

No comunicado, a CNC descreve a trajetória do político pernambucano como "atuante e prematuramente interrompida". "Eduardo Campos deixa como uma de suas mais expressivas marcas a confiança, a fé e a esperança no potencial do País, um sentimento inspirador para todos os brasileiros", completa a nota.