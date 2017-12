Brasil perdeu um grande brasileiro, diz Alckmin

O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB-SP) afirmou que o Brasil perdeu um grande brasileiro com a morte do senador Antônio Carlos Magalhães (DEM-BA), que faleceu na manhã desta sexta-feira no Instituto do Coração (Incor), na capital paulista. Veja também: Morre o senador Antonio Carlos Magalhães No vídeo mais acessado no YouTube, ACM defende ditadura Frases do senador Site oficial do senador Galeria de Fotos ACM visita o Estado de S. Paulo Em uma declaração distribuída por meio de assessores, Alckmin elogiou a atuação de ACM como homem público. "Antonio Carlos Magalhães foi um homem público com a marca da coragem, de posições claras e de grande trabalho pelo povo da Bahia e do Brasil. A Bahia perdeu um grande baiano, e o Brasil, um grande brasileiro", afirmou o tucano.