Brasil perde um líder com a morte de ACM, diz Kassab

O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM-SP), afirmou nesta sexta-feira que o Brasil perdeu um líder com a morte do senador baiano Antonio Carlos Magalhães (DEM). "Ficam seus ensinamentos e seu exemplo", disse Kassab, que esteve no Instituto do Coração (Incor), na capital paulista, para prestar solidariedade à família do senador. Segundo Kassab, ACM deixa a marca de alguém que lutou pelos seus ideais, pelo seu Estado. "Estamos de luto com a sua perda." O prefeito disse que visitou o senador por várias vezes no período em que esteve hospitalizado. "Ele se mostrou lúcido e pensando em seu Estado, em seu País, até o fim", acrescentou. Kassab deixou o hospital ao lado do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que também esteve no Incor, mas saiu sem falar com a imprensa.