Brasil perde um grande estadista, diz presidente da OAB

De acordo com o documento, a OAB Nacional e a OAB Pernambuco, em especial, permanecem nutrindo a maior admiração por Eduardo Campos, "dono de um diálogo aberto, fraterno e franco com a advocacia". "Respeitador, mantinha conosco o ideal de uma reforma política no Brasil. Todo o sentimento de fraternidade e solidariedade deve ser transmitido a sua família e às famílias de todos os envolvidos no acidente".

O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Augusto Nardes, lamentou o falecimento do candidato, que é filho de uma das integrantes da Corte, ministra Ana Arraes. Em nota de pesar postada no site do TCU, ele afirmou que a tragédia abala todo o País e informou que será declarado luto oficial, com a suspensão da sessão do plenário de hoje.

Ministros que acompanharam Ana Arraes até o aeroporto, após a ministra ser atendida no ambulatório do Tribunal, já estariam retornando ao TCU. Ela participava da posse do novo ministro da Corte, Bruno Dantas, quando soube da morte.