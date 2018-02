Brasil perde muito com falecimento de Campos, diz Itaú O presidente executivo do Itaú Unibanco, Roberto Setubal, disse, em nota enviada ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, que a instituição recebeu com muita tristeza a trágica notícia sobre o falecimento do ex-governador de Pernambuco e candidato à Presidência, Eduardo Campos, e de outras vítimas, na cidade de Santos. "Neste momento de profundo pesar, nos solidarizamos com seus familiares e amigos. Perdem muito também o Brasil e a democracia brasileira", afirmou ele.