Brasil pelo menos não tem terrorismo, diz Marta em Madri

A ministra do Turismo, Marta Suplicy, se irritou nesta quarta-feira em Madri na Feira Internacional de Turismo quando foi questionada pelos europeus sobre a insegurança para os visitantes estrangeiros. "O Brasil pelo menos não tem terrorismo", respondeu. Em entrevista coletiva, a ministra disse que, se tivesse medo, não viajaria à Europa e sugeriu que a Espanha, depois dos atentados ocorridos no país, não pode ser considerada um destino mais seguro do que o Brasil. "Aqui tem terrorismo, cataclismos", afirmou Marta. "Um brasileiro morreu no metrô de Londres." "O Brasil não é um país mais violento do que os outros", acrescentou. "O que acontece no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, vira imediatamente manchete e uma tragédia." "Mas a violência pode acontecer em qualquer lugar. Você caminha pelas ruas do mundo inteiro e pode ser assaltado", completou a ministra. "O Brasil vive no imaginário como essa coisa enorme de insegurança." A reação de Marta provocou silêncio na sala de imprensa da Feira Internacional de Turismo, onde o governo brasileiro apresentou o Plano Aquarela, uma estratégia de marketing para promover a imagem do país no exterior. Febre amarela Questionada sobre os casos de febre amarela registrados no Brasil, principalmente depois que um espanhol foi contaminado e morreu em Goiás, no último dia 12, a ministra disse que não há alarmismo e que o assunto não terá impacto sobre o Carnaval. De acordo com Marta, o governo fez uma advertência à Organização Mundial da Saúde (OMS) para recomendar a vacina com dez dias de antecedência a todos os turistas que viajam ao país. "Em toda a costa, só há duas pequenas partes onde houve suspeitas (Espírito Santo e Bahia), mas sem nenhum episódio da doença", disse. "Eu mesma passei uns dias no Mato Grosso do Sul", acrescentou. "Se você tem a vacina, é como ir a qualquer lugar." Segundo a ministra, a imagem do Brasil no exterior não foi atingida pela morte do turista espanhol e ninguém notou cancelamentos de pacotes para o Carnaval. Marta sugeriu ainda que o caos aéreo deixou de ser um problema ao afirmar que a "dificuldade, que durou quatro meses, já acabou". De acordo com a ministra, mesmo com os problemas do setor, o Brasil recebeu US$ 4,9 bilhões em divisas com a chegada de turistas aos aeroportos brasileiros. Imagem A ministra também ressaltou que a imagem do Brasil no exterior melhorou desde que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu o governo. "Ninguém mais pensa que a capital do Brasil é Buenos Aires", disse. "A imagem é muito melhor, muito mais simpática." Marta definiu o Brasil como o "turismo internacional do século 21" por causa da oferta de paisagens naturais. Segundo a ministra, "os europeus podem criar muitos monumentos, mas lugares de beleza natural como Foz do Iguaçu, ninguém pode inventar". Em comparação com a Espanha, que é o segundo destino mais visitado do mundo, atrás da França, o Brasil ainda está em desvantagem. Os espanhóis têm 12% do PIB vindos do turismo, enquanto o índice brasileiro alcança apenas 2,6%. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.