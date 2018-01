Brasil pede segurança a consulado na Guiana Francesa

Os protestos, no entanto, devem continuar. A polícia local deverá cercar o consulado, mas não vai dispersar os manifestantes, que reclamam, entre outros pontos, a contenção da pesca ilegal por estrangeiros nas águas da Guiana, feita basicamente por brasileiros.

Segundo o Itamaraty, existe uma comissão binacional com a França e com a União Europeia para discutir o cumprimento das normas internacionais de pesca. Também há um grupo de trabalho composto por vários órgãos do governo para tentar conter a pesca ilegal na região.

O centro das manifestações, contudo, vai além das reclamações contra o Brasil. As reivindicações principais são a criação de dois fundos, um para desenvolvimento da pesca local e outro de 3 milhões de euros, para enfrentamento da crise econômica.