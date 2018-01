Brasil pede rastreamento e seqüestro dos bens de Maluf A Embaixada do Brasil em Londres entregou nesta terça-feira ao governo do Reino Unido carta rogatória despachada pela Justiça de São Paulo com pedido endereçado à Ilha de Jersey para rastreamento e seqüestro de valores em nome do ex-prefeito Paulo Maluf (PPB) e seus familiares. Maluf nega possuir ativos em Jersey ou ?em qualquer outro paraíso fiscal do planeta?. A rogatória tem importância extraordinária para a investigação sobre suposto enriquecimento ilícito do pepebista porque as autoridades do paraíso fiscal do Canal da Mancha têm resistido aos sucessivos pedidos de colaboração realizados por promotores de Justiça e procuradores da República. Além da aparente ?má vontade? de Jersey, a carta pode esbarrar em um detalhe: não existe tratado de cooperação entre a ilha e o Brasil. Por meio da rogatória ? enviada há uma semana à Inglaterra pela Divisão Jurídica do Itaramaty ?, a juíza Silvia Maria Meirelles Novaes de Andrade, da 4ª Vara da Fazenda Pública, solicitou ao procurador-geral de Justiça de Jersey, William James Bailhache, ?cópias de todos os documentos referentes à investigação sobre lavagem de dinheiro praticada pelos demandados (Maluf e familiares) em seu território?. A juíza também pediu cópia do procedimento 400 (46/01) da Advocacia da Coroa Britânica, ?especialmente de extratos de aplicações e contas?, e do processo instaurado pela Unidades de Crimes Financeiros da Polícia de Jersey. Segundo a presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério da Fazenda, Adrienne Senna, o inspetor David Minty, da polícia de Jersey, disse a ela durante encontro no Panamá que Maluf teria depositado na ilha ?aproximadamente US$ 100 milhões?. No início de agosto do ano passado, Bailhache reuniu-se com os procuradores Pedro Barbosa Pereira Neto e Denise Neves Abade no edifício-sede da embaixada brasileira em Londres. Foi uma reunião tensa, de quase três horas. Bailhache teria prometido empenho em atender ao pedido do Ministério Público Federal. Depois disso, trocou algumas mensagens por e-mail com os procuradores federais, mas nunca mandou papéis bancários ou qualquer outro documento que possa comprovar existência de fundos em nome de Maluf. Há dois meses, os contatos foram interrompidos. Em setembro, os procuradores pediram emissão de rogatórias à 8ª Vara Criminal Federal, onde estava em andamento ação penal contra Maluf por suposto envolvimento na emissão fraudulenta de títulos públicos para pagamento de precatórios judiciais. O juiz Fernando Moreira Gonçalves ? que na época presidia a 8.ª Vara ? acolheu o requerimento dos procuradores. O Ministério da Justiça encaminhou as cartas à Suíça e a Jersey. As autoridades suíças devolveram o documento, exigindo ?informações complementares?. Jersey nem se manifestou. Em outubro, a juíza Adriana Pillegi de Soveral, titular da 8ª Vara, mandou arquivar o processo contra Maluf por entender que os crimes atribuídos a ele prescreveram. Independente da atuação dos procuradores, a Promotoria de Justiça da Cidadania ? braço do Ministério Público Estadual que investiga atos de improbidade administrativa ? entrou com ação cautelar de seqüestro no Fórum da Fazenda com pedido de expedição de rogatórias para Jersey e para a Suíça. A juíza Silvia Andrade despachou as cartas. A rogatória ao Departamento de Justiça de Berna foi protocolada na última sexta-feira pela Embaixada do Brasil na Suíça.