Brasil passa por 'revolução nos serviços', diz Dilma

A presidente considerou de "alta qualidade" o píer sul inaugurado no aeroporto da capital federal, que recebe R$ 1,2 bilhão em investimentos do consórcio Inframerica para ampliar a capacidade de 16 para 21 milhões de passageiros por ano. A classificação ao terminal de Brasília foi dada por Dilma logo após ela dizer que os milhões de brasileiros que engrossaram a classe C esperam mais dos serviços oferecidos pelo Estado, incluindo aeroportos eficientes. "Essas pessoas melhoraram (de vida) e agora temos de garantir serviço público de qualidade", disse. "Viajar de avião passou a ser parte da realidade cotidiana de milhões de cidadãos brasileiros", emendou.

Dilma ressaltou em seu discurso que "ao se preparar para a Copa, o País não está se preparando exclusivamente para a Copa". E chamou de "essenciais" as parcerias com empresas privadas e o setor público para se modernizar a infraestrutura brasileira.

A presidente aproveitou o momento de exaltação das parcerias para elogiar a argentina Corporação América, sócia da brasileira Infravix Participações no aeroporto de Brasília, com uma saudação futebolística ao estilo do ex-presidente Lula. "A única forma de a gente não se entender (Brasil e Argentina) é no futebol, porque disputamos a mesma posição, mas na nossas atividades somos parceiros estratégicos. Por isso, eu queria dizer para essa empresa argentina sejam muito bem vindos, muito bem vindos", concluiu.