Brasil passa por 'momento novo na política', diz Haddad

Durante o evento, os três chefes do executivo ressaltaram a importância das parcerias para viabilizar obras de infraestrutura. "O consenso que vai se estabelecendo é que administração pública tem que funcionar 365 dias por ano, nos quatro anos de mandato. Não podemos colocar em risco um programa, uma parceria por conta do debate eleitoral", disse Haddad.

Segundo ele, o debate eleitoral vai ressaltar as divergências e dará à população o poder de decisão por meio do voto. "Quando não há concordância em relação a um tema alguém tem que arbitrar e na política (quem arbitra) é o voto", disse.

Haddad afirmou que a "maturidade e civilidade" precisam ser ressaltadas e que essa consciência tem aumentado. "Estamos prestes a abrir o calendário eleitoral e estávamos aqui os três como chefes do Executivo - federal, estadual, municipal - anunciando programas de longa duração", disse. "Não sabemos quem vai ser prefeito, governador e presidente (no futuro), mas essas políticas estão sendo tratadas como políticas de Estado. Não dependem do setor político", reforçou.