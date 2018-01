Brasil paga pensões ao deus-dará, diz ministro Garibaldi

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, Garibaldi confirma que a Previdência passará só por pequenos ajustes. Para já, a mudança em debate está restrita à aprovação de projeto criando um fundo de previdência complementar para o funcionalismo público. Não há nada em estudo para fazer alterações na Previdência do trabalhador da iniciativa privada (INSS). O ministro admite, porém, que há pontos que precisam ser atacados: "O Brasil deve ser o único país que paga pensões ao deus-dará", em resposta ao questionamento sobre a falta de regras na pensão por morte.

Ele defendeu a substituição do fator previdenciário, que chamou de "Geni da Previdência", por outro mecanismo mais transparente. "Eliminar o fator previdenciário pode desequilibrar as contas. Não há conclusão do que seria melhor para substituir o fator, que é estigmatizado. Virou a Geni da Previdência. As pessoas não entendem (o cálculo) e se sentem atingidas. O fator é odiado."

O ministro explicou que existe um projeto na Câmara que trata do fundo de previdência complementar para o servidor público. Segundo Garibaldi Alves, há uma distorção entre a previdência do servidor público e a da iniciativa privada. "Os servidores não chegam a 1 milhão de pessoas e a necessidade de financiamento é de R$ 52 bilhões. Por outro lado, a outra Previdência (INSS) tem necessidade de R$ 42 bilhões para beneficiar 24 milhões de pessoas." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.