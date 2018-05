Brasil não vai aceitar golpe contra governo da Bolívia--Garcia O secretário especial da Presidência para assuntos internacionais, Marco Aurélio Garcia, afirmou na quinta-feira, em entrevista coletiva, que o Brasil não vai aceitar golpe de Estado na Bolívia. "Nós não toleraremos uma ruptura do ordenamento constitucional boliviano", disse Garcia, que integrará a missão brasileira ao país vizinho. Indagado se a declaração significava apoio de tropas brasileiras ao governo boliviano, Garcia respondeu: "Significa que o Brasil não reconhecerá nenhum intento de governo que queira substituir o governo constitucional da Bolívia." "Isso é terrorismo, não tem terrorismo bom ou mal, terrorismo de esquerda ou de direita", acrescentou Garcia, referindo-se aos protestos da oposição, que chegaram a afetar o fornecimento de gás boliviano ao Brasil e à Argentina. Segundo Garcia, Morales confidenciou a Lula que está bem pessimista com o nível das conversações com a oposição. Garcia afirmou que Lula telefonou também para os presidentes Cristina Kirchner, da Argentina, e Hugo Chávez, da Venezuela, para tratar da crise boliviana. (Reportagem de Natuza Nery)