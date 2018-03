Brasil não reata com Honduras em prol de Zelaya O governo do Brasil não reatará relações diplomáticas com Honduras enquanto o ex-presidente Manuel Zelaya estiver sob ameaça de ser preso caso volte ao país, informa o Ministério das Relações Exteriores. Desde o golpe militar que derrubou Zelaya da presidência, há um ano e um mês, o Brasil mantém apenas um representante comercial em Tegucigalpa.