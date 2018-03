Brasil não pedirá saída de Zelaya de embaixada O porta-voz do Planalto, Marcelo Baumbach, disse hoje que "não há nenhuma intenção do governo brasileiro em pedir a saída do presidente Zelaya (Manuel Zelaya, presidente deposto de Honduras) da embaixada". Segundo Marcelo Baumbach, "a presença do presidente Zelaya na embaixada não é um problema", acrescentando que "o problema para o Brasil foi o alijamento do presidente Zelaya do poder, do governo".