Brasil melhora em ranking de suborno e é 'líder entre emergentes', diz ONG

O Brasil foi o país emergente mais bem avaliado em um ranking de percepção das empresas multinacionais sobre a prática de suborno, divulgado nesta quarta-feira pela organização Transparência Internacional.

O país ficou em 14º lugar na lista de 28 nações, subindo três posições em relação ao último levantamento, em 2008.

A nota do país subiu apenas ligeiramente, dentro da margem de erro, passando de 7,4 para 7,7, em uma escala de zero a dez onde o valor mais alto é melhor.

Entretanto, isso foi suficiente para deixar para trás Hong Kong, África do Sul, Taiwan e inclusive a Itália, país com o qual havia permanecido empatado no último ranking.

O levantamento foi feito ouvindo 3 mil executivos de empresas de países desenvolvidos e em desenvolvimento, que opinaram sobre as probabilidades de uma empresa ser obrigada a pagar propina para operar nos diferentes países e setores.

Cingapura e Coreia do Sul, cujo status de rico ou emergente tem dividido analistas, ficaram à frente do Brasil.

Mas todos os países emergentes que entraram no ranking desde 2008 se classificaram abaixo do Brasil: Argentina, Turquia, Malásia, Arábia Saudita, Indonésia e Emirados Árabes.

Os setores onde a percepção do suborno é mais forte são os de obras públicas e construção, imobiliário (incluindo regularização), petróleo e gás e mineração.

'Vontade política'

O analista de América Latina da Transparência Internacional, Max Heywood, disse à BBC Brasil que a melhora do Brasil significa que o país passa agora a ter responsabilidade de "líder" no exemplo de combate à corrupção.

"O Brasil é um líder entre os emergentes e em especial entre os Bric. Passou a figurar no centro do cenário internacional. Não basta mais dizer 'somos melhores que outros emergentes', ou 'somos melhor que outros países latino-americanos'", afirmou Heywood.

"O Brasil tem elevado seus padrões e precisa passar a olhar para os países industrializados", afirmou.

As companhias chinesas e russas mantiveram sua posição no fim do ranking, como na última edição do levantamento.

Entretanto, a ONG reconheceu os "passos importantes" tomados por estas duas potências emergentes, além de Indonésia e Índia, no sentido de criminalizar o pagamento de suborno por estrangeiros.

Nenhum país recebeu a nota máxima: a reputação das companhias holandesas e suíças, as primeiras do ranking, é de 8,8. Para Heywood, isto significa que "todos os países precisam fazer mais para combater a corrupção".

O analista disse que os recentes casos de demissão de ministros no Brasil são um "bom sinal" de que existe "vontade política" no país para combater os casos de comportamento indevido no serviço público.

"Vontade política é o mais crucial no combate à corrupção", observou o analista.

Deficiências

Entretanto, ele ressaltou que ainda existe no Brasil uma deficiência em colocar em prática as leis anticorrupção.

No ano passado, a ONG divulgou um ranking afirmando que o Brasil deixa a desejar na luta contra corrupção de estrangeiros em seu território.

O Brasil está num grupo de 20 nações que não progrediram e que "não aplicam ou aplicam pouco" as regras de uma convenção internacional anticorrupção da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Outra iniciativa anticorrupção deve ser aprovada na quinta-feira pelo G20 - o grupo que reúne os principais países ricos e emergentes - em sua Cúpula em Cannes, na França.

O plano foi acertado há um ano pelo grupo, que reúne as maiores economias do mundo. Em seu relatório, a ONG reforçou seu apoio à iniciativa.

"A nova legislação dos países do G20 é uma oportunidade para criar uma economia mais justa e aberta, que gere condições para uma recuperação mais sustentável e uma estabilidade para o crescimento no futuro", disse a diretora da Transparência Internacional, Huguette Labelle. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.