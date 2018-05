Brasil fez o que todos fazem com o petróleo, diz Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu o novo marco regulatório para a exploração do petróleo em águas profundas, hoje, durante entrevista à imprensa francesa. De acordo com o presidente, a alteração das regras de partilha de lucro originário da extração do petróleo e a ampliação da presença do Estado, por intermédio da Petrobras e da recém-criada Petro-Sal, se deve ao fato de que não haveria riscos ligados à extração nos novos campos. "O Brasil fez o que todo mundo que tem petróleo já fez. Nós fazemos concessões de petróleo quando há risco. Mas quando não há mais risco, quando sabemos que o petróleo está lá - e a gente sabe que ele está lá -, então o Estado deve assumir a responsabilidade."