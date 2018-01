Brasil fará acordo com Agência Espacial Européia O ministro da Ciência e Tecnologia, Ronaldo Sardenberg assina nesta sexta-feira, em Paris, o um acordo de cooperação espacial para fins pacíficos com a Agência Espacial Européia (ESA). O documento, que precisa ser ratificado pelo Congresso brasileiro, propõe a parceria nas áreas de ciência espacial, telecomunicações, microgravidade e sistemas espaciais. A ESA é responsável por projetos importantes, como o Ariane 4, um veículo lançador de satélites e também integra o projeto da Estação Espacial Internacional (ISS). Brasil e França também acertarão a criação de uma rede brasileiro-francesa de pesquisa e formação de doutores e pós-doutores em Matemática. A rede será liderada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa/MCT), no Brasil, e pelo Instituto de Matemática de Jussieu, na França. No domingo, Sardenberg irá para a Liubliana, na Eslovênia, onde assinará, na próxima segunda-feira, um memorando de entendimento sobre o programa de cooperação que identificou como prioritários os setores de tecnologias limpas, tecnologias da informação e comunicação materiais, tecnologias da produção e física. O acordo será assinado com a ministra da Educação, Ciência e Esportes, Lucija Cok. Depois da assinatura, o programa será administrado por um comitê gestor, composto por até quatro membros de cada país. Caberá a esse comitê selecionar, aprovar e avaliar o progresso dos projetos conjuntos. Estão previstas também reuniões de Sardenberg com o ministro das Relações Exteriores da Eslovênia, Dimitri Rupel, e com a ministra da Economia, Tea Petrin.