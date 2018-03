Brasil estuda aquisição de sistema antiaéreo da China

Entretanto, essa não é a única possibilidade: os especialistas da Força terrestre estão pesquisando equipamentos junto a outros fornecedores estrangeiros. Qualquer negócio só será tratado em 2012. O Exército quer adquirir um sistema antiaéreo tridimensional digital, de modo variável de detecção.

A seleção e encomenda do novo sistema antiaéreo é prioridade no reaparelhamento do Exército brasileiro. Segundo uma fonte do Ministério da Defesa ouvida pelo jornal O Estado de S. Paulo, a aquisição depende da liberação de recursos. Este ano as despesas militares foram drasticamente cortadas pelo governo e as discussões para o próximo ano nem sequer começaram. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.