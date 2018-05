Lula informou que as negociações estão progredindo com a visita do presidente francês Nicolas Sarkozy, que viajou para uma visita de dois dias a Brasília. "O que posso dizer é que nossas discussões estão muito avançadas e eu acho que chegaremos a um bom entendimento com a França. Nós temos um relacionamento de confiança com o presidente Sarkozy", disse Lula.