Brasil está imune a piora da crise argentina, diz FHC O presidente Fernando Henrique Cardoso disse hoje que, mesmo que a crise na Argentina se agrave, o Brasil estará imune ao contágio. À pergunta sobre se, mesmo com piora do quadro, o Brasil não seria afetado, Fernando Henrique respondeu que "o mundo viu que a solidez da economia brasileira é muito grande". Em entrevista coletiva no Kremlin, depois de desembarcar em Moscou para uma visita de três dias, o presidente avaliou que a crise já teve o impacto que teria que ter sobre as exportações. "Não afetou, tampouco. Expandimos o comércio no ano passado e vamos expandir mais este ano." Fernando Henrique disse que a crise russa, em 1998, foi muito mais grave para o Brasil, "que não tinha solidez econômica", do que a crise argentina. Há três anos e meio, "o sistema financeiro internacional secou", lembrou o presidente, porque "interpretou" que era necessário "estancar o financiamento". Agora, argumentou Fernando Henrique, o sistema financeiro "entendeu que as crises são freqüentes e ele não tem que fechar as torneiras" todas as vezes em que elas ocorrem. O presidente recordou que, no ano passado, o Brasil recebeu US$ 23 bilhões de investimentos externos. "Nem nós esperávamos", admitiu. "Isso mostrou a solidez do mercado brasileiro. Com toda a dificuldade da Argentina, não houve retração de capitais (para o Brasil)." Leia o especial