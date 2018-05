Brasil e Venezuela adiam aprovação de refinaria A Venezuela e o Brasil adiaram a aprovação final para a construção de uma refinaria em conjunto no Brasil para outubro. O acordo inicial deveria ser assinado neste fim de semana, mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o documento final será firmado no próximo encontro bilateral com o presidente Hugo Chávez. O encontro está previsto para o dia 17 de outubro.