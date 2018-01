Brasil e Unesco anunciam programa de cooperação O diretor-geral da Unesco, Koichiro Matsuura, e o governo brasileiro anunciaram nesta quarta-feira um programa de cooperação entre a agência das Nações Unidas e o governo para enviar material educativo de prevenção à aids a países africanos de língua portuguesa. O governo brasileiro traduziu para o português folhetos e outros materiais educativos produzidos pela Unesco. Quando o material estiver impresso, será remetido à África para onde se dirigirão técnicos do Ministério da Saúde. "Vamos enviar uma equipe que vai treinar multiplicadores", explica o secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Saúde, José Marcos Nogueira da Costa. O primeiro país a ser beneficiado será Moçambique, mas a Unesco pretende ampliar a iniciativa para outros países africanos, especialmente para os de língua portuguesa. "O Brasil tem avançado muito em algumas áreas, como em educação e saúde. No setor de prevenção à aids, a atuação do Brasil tem sido excelente e temos destacado isso nas nossas publicações", comentou Matsuura, que encerra nesta quinta-feira a primeira visita oficial ao País. Além de Brasília, onde ele teve audiência com o presidente Fernando Henrique Cardoso, passou pelo Rio e amanhã vai a Manaus. "Nosso objetivo é estreitar os laços com o Brasil", disse. A nova estratégia da Unesco na área de aids, segundo Matsuura, é investir em prevenção. Por isso, a experiência do Brasil é valiosa. O representante da Unesco no Brasil, Jorge Werthein, avalia que, dentro de um mês, já será possível enviar o material impresso para Moçambique. Matsuura informou ainda que a Unesco vai ceder US$ 50 mil de um fundo emergencial para ajudar na recuperação de Goiás Velho, que teve parte do patrimônio destruído em virtude de enchentes.