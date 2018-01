Brasil e Rússia acertam isenção de vistos de até 90 dias O presidente da Rússia, Dmitri Medvedev, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinaram hoje uma série de acordos, entre eles um instrumento que isenta brasileiros de vistos para visitas de até 90 dias à Rússia, e dá aos russos o mesmo direito para visitas ao Brasil. Os dois chefes de Estado se encontraram por cerca de duas horas no Palácio Itamaraty, no centro do Rio, e depois divulgaram uma declaração conjunta. O presidente russo afirmou em discurso que espera que a Rússia possa cooperar com o Brasil em projetos nas áreas espacial e de telecomunicações. "Também falamos sobre oportunidades de cooperação nas áreas bancária e financeira", afirmou. Segundo ele, a crise mundial "é um processo nada fácil que não começou nos nossos países", mas afeta a todos.