Brasil é prioridade para Portugal, diz primeiro-ministro Em encontro realizado hoje, o primeiro-ministro português, José Sócrates, anunciou à presidente Dilma Rousseff (PT) que o Brasil é prioridade para Lisboa. "O Brasil é a mais alta prioridade para a política externa portuguesa", comentou após encontro no Palácio do Planalto. O líder português explicou que, além das relações históricas entre as duas nações, o mercado brasileiro é um dos que mais cresce no mundo e que, por isso, merece atenção especial das autoridades portuguesas.