Brasil e Nigéria trocarão experiências antipobreza

Em declaração à imprensa, a presidente destacou a importância do encontro para aproximar a América Latina e a África "na construção de um mundo multipolar". No discurso, Dilma afirmou que a Nigéria faz parte da história do Brasil e que também fará parte do futuro. "Sem dúvida, a Nigéria é parte relevante da história do Brasil", comentou Dilma.

A presidente também agradeceu a acolhida dos nigerianos durante sua visita e prometeu que a boa receptividade será retribuída em junho na Copa das Confederações, no Brasil.