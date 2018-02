Brasil e França devem firmar acordo de defesa este ano O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da França, Nicolas Sarkozy, se comprometeram hoje, na visita a São Jorge do Oiapoque, na Guiana Francesa, a fechar até o final deste ano um acordo de cooperação de defesa militar. Em entrevista, ao lado de Lula, Sarkozy disse que a França está disposta a fabricar no Brasil o submarino Scorpen, caças e helicópteros. "O Brasil é amigo da França e estamos dispostos a tratar o País de maneira transparente", afirmou Sarkozy. O submarino Scorpen tem um casco especial igual ao de submarinos nucleares. Com a fabricação de um submarino desse tipo no Brasil, o País poderá avançar na tecnologia de construir submarinos nucleares. "Estamos dispostos a passar para o Brasil não apenas material militar. Não existem quaisquer tabus. O Brasil é uma potência democrática e amigo da França. Nós franceses somos transparentes com os amigos e os dois países estão dispostos a trabalhar pela paz no mundo", acrescentou.