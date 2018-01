Brasil e EUA preparam nota sobre visita de Obama

"Gostaríamos de enfatizar, em particular, a cooperação na área espacial durante a visita", afirmou o ministro, em entrevista coletiva concedida após participar do "Encontro Empresarial Brasil-Uruguai", na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), na capital paulista. "Queremos dar o maior conteúdo possível a essa visita, construindo sobre uma base que já é muito ampla de relacionamento na área econômica, comercial, no diálogo político e em programas que envolvem também a dimensão social."

Discurso

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, fará um pronunciamento aberto ao público na Cinelândia, no centro do Rio, durante visita à capital fluminense. O discurso ocorrerá no domingo, às 11h30, e será, conforme o site feito por ocasião da viagem de Obama ao Brasil, "direcionado a todos os brasileiros". A fala terá tradução simultânea e será "gratuita", de acordo com a Embaixada dos EUA no País.