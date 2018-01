Brasil e EUA criam comissão de relações econômicas

Presidida por representantes dos ministérios das Relações Exteriores (Itamaraty) e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) brasileiros e do escritório do representante comercial dos Estados Unidos, o grupo terá pelo menos uma reunião anual.

Dez áreas foram definidas como prioritárias para serem tratadas pela comissão. São elas: facilitação e liberalização do comércio e dos investimentos bilaterais; cooperação para a consecução dos objetivos comuns na Organização Mundial de Comércio (OMC); cooperação no Comitê Consultivo Agrícola Brasil-Estados Unidos; medidas sanitárias e fitossanitárias; barreiras técnicas ao comércio; direitos de propriedade intelectual; assuntos regulatórios que afetem o comércio e os investimentos; tecnologia da informação e de comunicações e comércio eletrônico; desenvolvimento de capacidades técnicas e comerciais; e comércio de serviços.

Apesar da lista definida hoje, outros temas poderão entrar na pauta, desde que acordados pela comissão. O acordo foi assinado pelo chanceler Antonio de Aguiar Patriota e o embaixador americano no Brasil, Thomas Shannon, no Palácio do Planalto.